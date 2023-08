Árvores na Praça Dom Sebastião recebem placa de identificação

Em alta no debate público em Porto Alegre, a pauta da arborização urbana também é abraçada por boas práticas, a exemplo de iniciativas voltadas à preservação que tomam conta da Praça Dom Sebastião, na Capital. Adotada pela comunidade escolar do Colégio Marista Rosário, a área recebe cuidados do grupo de educação ambiental, que desde 2017 reúne alunos do ensino médio para pensar ações de sustentabilidade.

o ECOGuia está disponível para download aqui O projeto mais recente dos estudantes, com orientação de uma professora de Biologia, é o ECOGuia, que reúne informações sobre as mais de 20 espécies de árvores que existem no local. E, para que o conhecimento chegue aos frequentadores, as árvores receberam placas de identificação com o nome popular e científico, espécie e origem. As informações são da assessoria de comunicação do colégio e

