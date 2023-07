HUB Talks do Plaza São Rafael debate Centro Histórico de Porto Alegre

“Requalificar o Centro Histórico” é o termo defendido por Adelino Bilhalva, um dos sócios do Bar Justo, para tratar dos investimentos da prefeitura e da iniciativa privada nessa área de Porto Alegre. A proposta, a partir desse ponto de vista, considera quem já faz parte do bairro, diferente da ideia de “revitalizar”, que desconsidera quem já vive lá. A provocação do empresário deu o tom do HUB Talks Centro Histórico, promovido pelo Plaza São Rafael na quinta-feira, dia 20.

“Sempre teve muita coisa acontecendo e quando se usa o termo ‘revitalizar’, parece que está dizendo que não tem vida. Talvez seja uma vida que algumas pessoas não querem que esteja lá, mas não podemos falar em revitalizar sem questionar”, aponta Bilhalva, morador do bairro desde 1999. Ele foi um dos convidados do evento e falou ao lado de Cezar Schirmer, secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Capital, e de Cláudia Hörbe, Gerente de Marketing na Rede Plaza de Hotéis. A mediação foi da jornalista Edith Auler.

Também no Centro Histórico fica o Plaza São Rafael, que se vale “da melhor rede de logística de Porto Alegre e do transporte fácil, mas que precisa voltar a ter mais moradores, melhor iluminação e mais segurança”, destaca Oscar Schmidt, diretor da Rede Plaza de Hotéis. Para ele, o debate com a participação do poder público “é muito importante, porque quem tem que fomentar as condições é o poder público, para a iniciativa privada se sentir que tem um projeto a curto e de longo prazo e voltar a investir”.

Para Schirmer, “de nada valem os investimentos (da prefeitura em obras públicas) se não houver uma efetiva participação da comunidade, os moradores do Centro, os que trabalham e que têm atividades econômicas no Centro”. O secretário acredita que “essa soma do poder público com a iniciativa privada e os cidadãos consolida esse processo de transformação do Centro Histórico de Porto Alegre”.