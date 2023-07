Rodada de assembleias do Orçamento Participativo começam na segunda-feira

A rodada de Assembleias Regionais e Temáticas do Orçamento Participativo (OP) inicia na segunda-feira, 17. O calendário inclui 23 reuniões, 17 representando as regionais e seis temáticas. Todas as plenárias terão transmissão ao vivo pelo canal da prefeitura no youtube. As informações são da assessoria de comunicação.