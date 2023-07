Instituto Cidades Responsivas inaugura sede em Porto Alegre

O Instituto Cidades Responsivas, fruto da parceria entre a Escola Livre de Arquitetura (ELA) e o Grupo OSPA, passa a contar com uma sede própria em Porto Alegre, na Av. Osvaldo Aranha, nº 790. O espaço abre as portas com a realização do 1º Encontro Cidades Responsivas, nos dias 13, 14 e 15 de julho, com convidados nacionais e internacionais que iniciam a agenda de eventos presenciais organizados pelo Instituto.

Com a proposta de unir ação e reflexão, a sede se apresenta como um ambiente multifuncional e conta com café, coworking, espaço para eventos, sala de aula e biblioteca aberta ao público, além de sediar as atividades vinculadas ao Grupo OSPA. "Queremos ampliar nosso espectro de discussões e ações em alinhamento com as demandas reais das cidades contemporâneas. Para isso abrimos nossa casa para receber as ressonâncias de todos os agentes envolvidos com este objetivo", destaca Luciana Fonseca, Diretora do Instituto.