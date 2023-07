Projeto na Fazenda do Arado mobiliza grupos contrários à urbanização da área

O estudo de viabilidade urbanística (EVU) do projeto para a Fazenda do Arado, área no Extremo Sul de Porto Alegre, recebeu na terça-feira parecer favorável do relator, representante do Sinduscon, no trâmite dentro do Conselho do Plano Diretor. A leitura do voto foi seguida de seis pedidos de vista, o que prolongará o debate por mais algumas semanas no colegiado.

Independentemente do conteúdo dos novos pareceres, a tendência é de aprovação, considerando que a maioria dos conselheiros acompanha o voto do governo, que articulou a alteração do regime urbanístico da área, atendendo demanda do empreendedor, e desde o início do trâmite se manifesta favorável ao projeto. O tema voltará à pauta na reunião da próxima terça, dia 11 de julho.

Além do debate administrativo, o projeto da Fazenda do Arado está de volta também ao debate público. Entidades ambientalistas e coletivos de moradores dos bairros vizinhos criticam o avanço da pauta em paralelo à revisão geral do Plano Diretor e estão se mobilizando para fazer contraponto ao projeto.