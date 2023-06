Alberto Kopittke lança 'Manual de Segurança Pública Baseada em Evidências'

O resultado de 170 programas implementados ao redor do mundo na área de segurança pública, sendo 41 destes no Brasil, é tema de análise na obra “Manual de Segurança Pública Baseada em Evidências: O que funciona e o que não funciona na prevenção da violência”. Escrito por Alberto Kopittke e publicado pela EAB Editora, o livro será lançado neste sábado (1º/7) em Porto Alegre, em evento na OAB/RS Cubo (Avenida Ipiranga, 40) a partir das 15h30min. As informações são do autor.

A obra é dividida conforme os programas analisados nas áreas de prevenção para famílias, escolas e comunidades; urbanismo e prevenção situacional; policiamento; justiça criminal; redução da reincidência criminal, violência contra as mulheres e racismo. O leitor pode buscar assuntos de interesse, casos concretos ou programas por meio de um índice esquemático situado no final da obra, o que contribui para consultas de casos específicos de acordo com a necessidade do momento ou realidade local. Os programas são avaliados segundo sua efetividade, a qualidade das evidências disponíveis e a força do seu impacto.

“O livro surgiu com o objetivo de suprir uma lacuna de obras de referência na área do conhecimento que tem sido chamada de criminologia experimental ou prevenção ao crime baseada em evidências. O foco principal é apresentar as soluções que têm evidências científicas consistentes sobre sua efetividade para a prevenção da violência e, ao mesmo tempo, identificar iniciativas que devem ser evitadas porque, quando testadas, não tiveram bons resultados ou, pior, provocaram efeitos colaterais indesejáveis. Não há, porém, a presunção de declarar os estudos exitosos como infalíveis. Mais que o ponto final, a ideia é oferecer uma referência inicial para a construção de melhores políticas públicas para prevenir a violência”, explica o autor.

