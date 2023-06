Projeto que constrói banheiros para famílias de baixa renda faz entregas em Canoas

Em Canoas, 36 famílias de baixa renda que vivem em áreas regularizadas ou em condição de ser regularizada foram contempladas com obras do programa Nenhuma Casa sem Banheiro, iniciativa que busca oferecer infraestrutura básica em unidades sanitárias, onde haja acesso à rede de água e energia elétrica e disposição de serviços básicos, com destino adequado de lixo e esgoto. As famílias contempladas não contavam com um banheiro estruturado em suas residências.

As obras fazem parte de uma parceria entre o governo do Estado, através da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, prefeituras gaúchas e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS). Um ato na quarta-feira, dia 21, marcou a entrega de obras que já passaram por vistoria. As informações são do governo e da prefeitura de Canoas.

Cada projeto conta com construção de alvenaria de cerca de 3,6 metros quadrados, instalação hidráulica e elétrica, possibilitando banho quente, e com sistema de esgoto e tanque, que fica do lado externo. Entre as unidades entregues, duas foram construídas com acessibilidade para pessoas com deficiência.

A equipe técnica do Departamento de Habitação da Secretaria acompanha e fiscaliza todo o processo, desde a fase de celebração do convênio com as prefeituras, passando pelas obras e o cumprimento do plano de trabalho, até a vistoria final. Já foram firmados convênios com 43 municípios. Os primeiros dez módulos sanitários foram entregues em maio, em Venâncio Aires.

Sobre o projeto

Idealizado em 2020 , o programa "Nenhuma casa sem banheiro" é um desdobramento da iniciativa Casa Saudável, em que o CAU/RS busca parceria com municípios para implementar o programa de assistência técnica para habitação de interesse social (Athis), permitindo que a população de baixa renda tenha acesso ao trabalho de profissionais da arquitetura para construção ou reforma de suas residências.

Em 2022, municípios gaúchos assinaram convênio com o governo do Estado para executar o programa que visa atender famílias de baixa renda e reduzir o déficit de saneamento no Rio Grande do Sul.