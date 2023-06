Pesquisa indicará percepção da população sobre crise do clima

No Brasil, apesar dos desafios da preservação ambiental, 86% da população entende que estão acontecendo mais desastres ambientais nos últimos anos por causa do aquecimento global. No entanto, a maioria dos brasileiros está menos preocupada com os efeitos da mudança climática em 2022-2023 do que esteve nas edições de 2021 e 2020.

Estes e outros dados serão divulgados nesta sexta-feira, dia 16 de junho, no lançamento da pesquisa de opinião "Mudanças climáticas na percepção dos brasileiros", que descreve em detalhes o que os brasileiros pensam sobre mudanças climáticas, meio ambiente e o desmatamento da Amazônia.

youtube.com/itsriodejaneiro www.percepcaoclimatica.com.br Realizado pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS) e Ipec Inteligência, em parceria com o Centro de Mudanças Climáticas da Universidade de Yale (EUA), foram coletadas 2,6 mil entrevistados em todo o país, no levantamento que busca medir ano a ano a preocupação da população brasileira em relação ao meio ambiente. O evento será transmitido a partir das 10h eme, na sequência, os dados serão disponibilizados no portal