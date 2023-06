Prêmio Cidade Caminhável 2023 está com as inscrições abertas

Projetos e iniciativas públicas que incentivem o deslocamento a pé e tornem as cidades brasileiras mais seguras para pedestres podem participar da segunda edição do Prêmio Cidade Caminhável. O objetivo é reconhecer, mapear e premiar projetos e iniciativas públicas que promovam a melhoria da caminhabilidade nas cidades brasileiras. As informações são da organização do prêmio, realizado pelo Instituto Caminhabilidade com apoio da Walk21.

www.premiocidadecaminhavel.org As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas através do formulário no siteaté o dia 21 de julho. Serão aceitos projetos e iniciativas implementados do dia 1º janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2022 - vale mesmo para os que estivessem em elaboração e discussão antes deste período. Confira mais informações no blog Pensar a cidade.

Três categorias de cidades estão contempladas: pequenas (até 100 mil habitantes), médias (100.001 a 800 mil habitantes) ou grandes (mais de 800.001 habitantes). A divulgação do resultado será em 8 de agosto, Dia Mundial do Pedestre, como parte da programação da Semana do Caminhar 2023.

Os projetos ganhadores da primeira edição foram a reurbanização do centro de Conde (PB), a Via Parque Caruaru (PE) e o Plano Municipal de Caminhabilidade de Fortaleza (PMCFor) nas categorias Cidade Pequena, Cidade Média e Cidade Grande, respectivamente.