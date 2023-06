Documento do CAU/RS orienta profissionais e prefeituras sobre Plano Diretor

"Os pilares da legalidade dos planos diretores" é o nome do documento lançado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Estado (CAU/RS) que trata da lei máxima do planejamento urbano. Com o objetivo orientar profissionais da área que atuam com elaboração, revisão ou alteração de planos diretores, o material também atende prefeituras e órgãos públicos que monitoram estes processos. As informações são da assessoria de comunicação da entidade.

Conforme Pedro Araújo, coordenador da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental do conselho, a tese que consta no documento também visa estabelecer uma referência para a atuação da entidade e de seus representantes. O lançamento oficial aconteceu em plenária temática sobre planos diretores realizada no dia 1º de junho em Passo Fundo. O documento está disponível para download no site do CAU/RS.