Praça na Zona Sul não tem prazo para revitalização

Praça utilizada por quase dois anos como canteiro de obras pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) na Zona Sul de Porto Alegre ainda não tem previsão de revitalização. Essa é a situação da Praça Almerindo Lima, conhecida como Poleto, no bairro Belém Novo, que esteve fechada entre agosto de 2021 e o fim de 2022, pois foi usada como ponto de apoio para obra na avenida Heitor Vieira. A obra na avenida é uma das etapas da construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Arado, projeto que prevê a melhoria da distribuição de água na região do Extremo Sul da Capital, aumentando a capacidade de bombeamento de 1 mil litros por segundo para 4 mil litros por segundo.

A revitalização da Praça do Poleto é uma das contrapartidas pela construção da ETA do Arado. Mas, passado um ano do fim da intervenção na avenida, nenhuma ação foi feita na praça, e a população reclama da demora nas reformas prometidas. "O espaço ficou fechado durante praticamente dois anos e até agora nada", diz Michele Rihan Rodrigues, moradora do bairro. A reportagem esteve no local na quarta-feira passada e verificou que algumas áreas também estavam alagadas, o que dificulta o acesso e o deslocamento.

A Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade declarou que não há previsão para o início das obras. "A Secretaria informa que o bairro Belém Novo está recebendo diversas obras por conta da ampliação da rede do Dmae na infraestrutura urbana da região. O Dmae destinará recursos para a reurbanização do espaço. No momento, os técnicos da Smamus trabalham na análise e definição do projeto de revitalização", disse em nota.