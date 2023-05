Arquiteto e ativista urbano em Porto Alegre, Nestor Ibrahim Nadruz morre aos 94 anos

Porto Alegre perdeu neste fim de semana o arquiteto e urbanista Nestor Ibrahim Nadruz. Ele estava com 94 anos de idade e foi sepultado no domingo, dia 7.

Ativista urbano e ambiental, Nadruz foi coordenador do movimento Porto Alegre Vive, formado por associações e movimentos de moradores da Capital que participaram ativamente do debate de revisão do Plano Diretor na primeira década dos anos 2000. Por sua atuação destacada, coordenou o Fórum de Entidades da revisão na Câmara Municipal em 2007.

A vida do arquiteto perpassou muitas pautas coletivas, tendo sido um dos fundadores do Foto Cine Clube Gaúcho, conselheiro da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan) e do Grêmio. Nos debates sobre o planejamento urbano de Porto Alegre, também integrou o Conselho do Plano Diretor como representante da região 6 de gestão do planejamento.

“Foi apoiador de primeira hora do nosso Movimentos da Rua Gonçalo de Carvalho”, recorda Cesar Cardia, um dos mobilizadores do grupo, que disponibilizou à Coluna registros em imagem e texto sobre a atuação de Nadruz. Cardia destaca o conhecimento da legislação, o incentivo à participação e o perfil conciliador do arquiteto, que “tinha uma liderança rara para unir pessoas de pontos de vista diferentes, que normalmente nem se falariam”.

Arquiteto e urbanista Nestor Ibrahim Nadruz Arquivo Amigos da Rua Gonçalo de Carvalho/Divulgação JC

Em publicações no Facebook, os filhos falaram de outros perfis do pai: Marcelo lembrou de Nadruz como “amante da Música e da Arte”; Mauro citou as diversas atividades das quais o pai participou contou que ele foi um “ambientalista com um olho no futuro e um na proteção sustentável das cidades como um local voltado para as pessoas e a natureza”. Nestor Ibrahim Nadruz foi casado com Lygia por 65 anos e teve 3 filhos e 5 netos.