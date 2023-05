Aula sobre arquitetura e cidade abre agenda de cursos da AsBea em Porto Alegre

Com o objetivo de refletir sobre o horizonte da arquitetura no mundo de hoje, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBea/RS) desenvolveu um cronograma de encontros para falar sobre cidades, história, memória e sustentabilidade. Em parceria com o Instituto Ling, de Porto Alegre, a programação terá início nesta quinta-feira, 4 de maio, com a aula magna “A cidade sonha”, do jornalista Raul Juste Lores.

neste link Autor do livro “São Paulo nas alturas” e colunista da Rádio CBN, Lores vai tratar sobre como sintonizar aspectos urbanísticos com as questões contemporâneas. A atividade terá início às 19h e as inscrições estão disponíveis. As informações são da assessoria de comunicação da AsBea/RS.

Além da palestra inaugural, é possível se inscrever para outros dois cursos. O primeiro, ministrado por Lucas Volpatto, mestre em Arquitetura e Urbanismo e pós-graduado em Gestão e Prática de Obras de Conservação e Restauro do Patrimônio Edificado, vai relacionar a história da humanidade identificando as manifestações da arquitetura ao longo do tempo. As aulas ocorrem nos dias 14, 21 e 28 de junho.

O segundo, lecionado por Érica Dall'Asta, mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Ritter dos Reis, vai compreender quais estratégias tornam o ambiente construído mais sustentável nas suas diferentes escalas. A formação acontece nos dias 2, 9 e 16 de agosto.

Ambos os cursos, assim como a aula magna, acontecem no Instituto Ling. Os ingressos para as atividades podem ser adquiridos individualmente ou em conjunto no site de eventos Eventbrite. Os valores variam entre R$136,00 e R$656,00 para o público geral. Associados da AsBea-RS têm até 30% de desconto.

SERVIÇO



Horário e local das atividades: das 19h às 21h, no Instituto Ling - Rua João Caetano, 440 - Três Figueiras, Porto Alegre

04/05 - Palestra A cidade sonha, com Raul Juste Lores

14, 21 e 28/06 - Minicurso Trajetória: uma imersão na arquitetura e no tempo, com Lucas Volpatto

