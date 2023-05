Porto Alegre abre recadastramento habitacional via Demhab

Iniciou nesta segunda-feira e segue até o dia 31 de julho o recadastramento das famílias de Porto Alegre interessadas em atendimento habitacional pelo Departamento Municipal de Habitação (Demhab). A medida vale para todas as pessoas que já estejam cadastradas no sistema e tem como objetivo obter um levantamento mais conciso da quantidade de famílias que ainda precisam deste atendimento. As informações são da prefeitura.

demhab.branet.com.br [email protected]. Para a validação do recadastramento são exigidas informações como NIS, CPF, documento com foto (digitalizado), entre outras. O cadastro deverá ser feito através do site. Quem precisar de ajuda ou acesso à internet pode procurar as subprefeituras das 17 regiões do Orçamento Participativo. Em caso de dúvidas, os canais para contato são os telefones (51) 3289.7291 ou (51) 3289.7293 e, também, o e-mail:

Os critérios de atendimento são realizados de acordo com as medidas do Governo Federal para o Programa Minha Casa, Minha Vida e de medidas específicas decididas pelo município através da participação da Câmara Municipal de Porto Alegre. Após o período de três meses dedicado ao recadastramento, o sistema será aberto para novos cadastros habitacionais.