Isaura Aparecida, cozinheira solidária na Avenida Azenha

Cozinha Solidária Isaura Aparecida é cozinheira e coordenadora dada Azenha, iniciativa do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Ela se juntou ao movimento em 2017, quando foi impossibilitada de morar em sua casa Zona Norte de Porto Alegre, pois a área que habitava foi destinada à ampliação da pista do Aeroporto Salgado Filho. Isaura conta que duas amigas suas foram em uma reunião de organização para a Ocupação Povo Sem Medo, que juntou as famílias removidas por causa das obras, e a convidaram a participar.

“Vou ver qual é a desse movimento, eu gosto de desafiar as coisas”, foi a fala de Isaura. Dois dias depois, comenta, já estava com uma barraca na ocupação. Em 2019, os moradores das vilas Nazaré, Dique e Ocupação Progresso começaram a ser transferidos para dois condomínios nos bairros Mário Quintana e Rubem Berta, onde foram fundadas cozinhas comunitárias pelo MTST e onde Isaura também virou cozinheira. Em 2021, com a criação da Cozinha da Azenha, Isaura coordena algumas funções do espaço para ajudar quem precisa e garantir que todas as pessoas saiam com “pelo menos a barriga cheia”.