Viés liberal do urbanismo é destaque em eventos em Porto Alegre

Além do reconhecido Fórum da Liberdade, Porto Alegre também sediou, na semana que passou, a sétima edição da Conferência Atlantos, organizada pelo Instituto Atlantos. Em comum com o evento do IEE, teve boa parte do público e a localização (ambos realizados na PUC/RS). Mais que isso, os dois eventos deram destaque ao tema “urbanismo”, aproveitando o momento em que diversas cidades brasileiras tratam da revisão dos seus Planos Diretores - Porto Alegre inclusive - para debater o papel do pensamento liberal na formação das cidades.

Na atividade de sábado, realizada pelo Instituto Atlantos, e com o tema era “O Futuro das Cidades: Urbanismo e Liberdade em Rota de Colisão?”, a conferência contou com palestrantes internacionais, como Alain Bertaud e Titus Gebel, empresários locais e nacionais e nomes conhecidos do meio liberal, como o economista e pesquisador Adriano Paranaiba. E, com a proposta de aproximar o pensamento liberal dos espaços de tomada de decisão, o Instituto Atlantos chamou para a atividade alguns vereadores da Capital ligados a pautas liberais. Participaram Jessé Sangalli (Cidadania), Mari Pimentel (Novo) e Ramiro Rosário (PSDB), que receberam um documento com ideias de “Políticas públicas para um Plano Diretor mais livre”.

A coluna acompanhou o evento e conversou com Felipe Krahe, associado de liderança do Students For Liberty e ex-presidente do Instituto Atlantos, e Leonardo Chagas, assessor de investimentos na Privatto Multi Family Office, empossado presidente do Instituto Atlantos no sábado.

Jornal do Comércio - Por que identificaram que o planejamento urbano deve ser tratado, neste momento, com um viés liberal?

Felipe Krahe - Em 2023 muitos planos diretores no Brasil estão sendo revisados. Porto Alegre vai ter uma discussão bastante ampla, assim como outras cidades do Rio Grande do Sul e a nível nacional, como São Paulo e Goiânia. Vemos uma grande oportunidade de impactar a sociedade, de propor melhorias na vida dos brasileiros e dos gaúchos, em um campo em que muitas vezes as ideias liberais não são tão difundidas, pelo menos aqui no Brasil. Nosso objetivo com o evento é justamente trazer mais essa pauta em um ano que vai ser de suma importância. Fechamos uma parceria com o Students For Liberty Brasil, que organizou um treinamento durante o Fórum da Liberdade com voluntários e, por se tratar de um treinamento nacional, tem pessoas aqui de todas as regiões do Brasil. São pessoas que vão, de alguma forma, levar o conhecimento aqui adquirido aos seus municípios.

JC - É a primeira revisão que o Instituto Atlantos vai acompanhar aqui em Porto Alegre. Como vocês pensam em se colocar no debate?

Leonardo Chagas - O propósito do Instituto Atlantos é promover e divulgar as ideias da liberdade na sociedade e na academia. Não tivemos em nossos sete anos de existência um histórico de envolvimento direto, no âmbito da esfera política pública, com intuito de influenciar o debate, especialmente numa pauta que não dialoga diretamente - ou pelo menos não num primeiro num primeiro momento - com o liberalismo, que é o urbanismo, é a mobilidade urbana. Foi desafiador para uma instituição como a nossa se qualificar a ponto de conseguir organizar um evento que atendesse não só a necessidade e a demanda reprimida por eventos com essa temática como também trazê-la para um público que essencialmente não está familiarizado com esse tema.

JC - Qual a percepção de vocês do papel do poder público em Porto Alegre quando se fala do Plano Diretor?

Felipe Krahe - Estamos com uma legislatura hoje que acaba sendo mais favorável e sabemos que o prefeito (Sebastião Melo, MDB) e o vice-prefeito (Ricardo Gomes, PL) têm um uma visão talvez um pouco mais liberal em relação a flexibilização e desburocratização do Plano Diretor. Então estamos sim bastante otimistas (com a prefeitura e com a Câmara), pois não basta os chefes do Executivo concordarem com o que está sendo falado, depende da capacidade de colocar em prática, e vemos que as propostas do prefeito e do vice-prefeito têm sido aprovadas (pelo Legislativo). E justamente por ver que eles têm um alinhamento e estão conseguindo ter esse jogo de cintura, talvez seja possível ajudarmos, colocando mais liberdade na vida das pessoas através do urbanismo.