Cidades e liberdade serão pauta evento do Instituto Atlantos em Porto Alegre

“O Futuro das Cidades: Urbanismo e Liberdade em Rota de Colisão?” é a questão que vai guiar a sétima edição da conferência Atlantos, realizada pelo instituto de mesmo nome, que acontecerá no dia 15 de abril em Porto Alegre. Com a proposta de discutir o futuro das cidades sob a perspectiva das ideias e valores da liberdade, o evento reunirá especialistas em urbanismo, mobilidade urbana e sustentabilidade no auditório do prédio 11 da PUC/RS.

Alain Bertaud Estão confirmados no evento o urbanista francês, autor de “Ordem sem Design: Como os mercados moldam as cidades”, e o empresário alemão Titus Gebel, autor do livro "Free Private Cities: Fazendo Governos Competirem por Você". O evento também terá palestrantes nacionais, como o arquiteto e urbanista Anthony Ling, fundador do blog Caos Planejado, e João Vitor Tavares, CEO da Grilo.

Fórum da Liberdade Tradicionalmente, a Conferência Atlantos é realizada na mesma semana do, promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), que neste ano acontece nos dias 13 e 14 de abril, também na PUCRS. O dia 15 de abril também marca a troca de gestão na mesa diretora do Atlantos, passando a presidência de Felipe Krahe ao atual vice-presidente, Leonardo Chagas.