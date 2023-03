Equipe à frente do Plano Diretor de 1999 se reencontra em Porto Alegre

Bruna Suptitz

A celebração pelos 75 anos da seccional gaúcha do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS) proporcionou, de maneira ocasional, o reencontro do arquiteto e urbanista Newton Burmeister com parte da equipe que esteve ao seu lado na elaboração do Plano Diretor de Porto Alegre de 1999. Foi na noite de quarta-feira, dia 29 de março.