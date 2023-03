No South Summit, realidade virtual simula o uso de bicicleta em ciclovia na orla do Guaíba

South Summit Um passeio pela ciclovia da orla do Guaíba em uma bicicleta que não sai do lugar - a experiência estará à disposição dos participantes do, entre quarta e sexta-feira, no estande do Vida Urgente, responsável pelo projeto "Mobilidade 360º" em parceria com a UniRitter. As informações são da assessoria de comunicação da UniRitter.

O "Mobilidade 360º" busca promover uma experiência educativa tecnológica de realidade virtual sobre o uso da bicicleta como um modal de transporte nas cidades. A experiência inclui uma bicicleta imóvel, fixada no chão por um rolo de treino, óculos de realidade virtual especializado para utilizações em eventos e fones de ouvido.

Por meio dos três itens, o participante é levado a vivenciar, virtualmente, e experiência de um ciclista em deslocamento no trânsito. O vídeo do trajeto - a ciclovia da orla do Guaíba - simula a vivência de ciclistas e foi produzido por alunos do curso de Cinema e Audiovisual da UniRitter.