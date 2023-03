Alain Bertaud estará em Porto Alegre para o lançamento do seu livro 'Ordem sem Design'

Presença confirmada no Fórum da Liberdade, o urbanista francês Alain Bertaud participará de outros dois eventos no Brasil para o lançamento de Ordem sem Design: Como os mercados moldam as cidades, tradução do seu livro “Order without Design: How markets shape cities” (2018). Os lançamentos acontecerão em abril em São Paulo e Porto Alegre. A participação nas atividades é gratuita, mas é preciso realizar inscrição (confira os links abaixo). O evento é organizado por Caos Planejado, Laboratório Arq.Futuro de Cidades do Insper, Instituto Cidades Responsivas e editora Bookman, selo da obra no Brasil.

O lançamento em São Paulo será no dia 11, a partir das 9h, no Auditório Steffi e Max Perlman, Prédio 1 do Insper (Rua Uberabinha, s/n – Vila Olímpia). Uma debate sobre a obra terá a participação, além do autor, de Victor Carvalho Pinto, coordenador do Núcleo Cidade e Regulação do Laboratório, e Anthony Ling, editor-chefe do portal Caos Planejado, do qual Bertaud é colunista. A abertura do evento estará a cargo de Tomas Alvim, coordenador-geral do Laboratório Arq.Futuro de Cidades do Insper.

Fórum da Liberdade Em Porto Alegre, o lançamento será no dia 14 de abril, às 19, no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440 – Três Figueiras). Junto de Alain Bertaud estará novamente Anthony Ling, que atuou como revisor técnico e escreveu a apresentação da versão brasileira do livro, e Luciana Fonseca, sócia fundadora e Diretora do Instituto Cidades Responsivas e da Escola Livre de Arquitetura - ela. Na capital gaúcha Bertaud participará do, também no dia 14, em painel sobre cidades.

Sobre o autor e a obra

Alain Bertaud é Pesquisador Visitante Ilustre no Mercatus Center da universidade George Mason. Sua carreira em planejamento urbano começou quando interrompeu seus estudos na Escola de Belas Artes e partiu de mochilão para a Índia, onde trabalhou para Le Corbusier como projetista na construção de Chandigarh. Após retornar à universidade e concluir sua graduação, atuou como residente em planejamento urbano em cidades do mundo todo, como Bangkok, São Salvador (El Salvador), Porto Príncipe (Haiti), Sana’a (Yemen), Nova Iorque, Paris e Tlemcen (Argélia), frequentemente acompanhado da sua esposa Maria-Agnès Bertaud, especialista em GIS (Geographic Information System). De 1980 a 1999, Bertaud liderou a área de planejamento urbano no Banco Mundial. Ao se aposentar do Banco, passou a trabalhar como consultor independente. Seu livro “Order Without Design: How Markets Shape Cities”, de 2018, originalmente em inglês, foi traduzido para o chinês e o português. Bertaud é também Senior Fellow no Marron Institute of Urban Management na Universidade de Nova Iorque - NYU.



A pesquisa de Bertaud busca diminuir a lacuna entre planejamento operacional urbano e economia urbana. Ele tem artigos publicados no Journal of Urban Economics, Journal of Housing Economics, e Regional Science and Urban Economics que focam no impacto urbano da complexa interação entre o mercado imobiliário, rede de transportes e as regulamentações. Bertaud obteve o diploma de Architecte DLPG na Escola Nacional Superior de Belas Artes, em Paris.

Com base em cinco décadas de experiência em planejamento urbano em 40 cidades ao redor do mundo, a obra de Alain Bertaud estabelece uma ligação entre a produtividade das cidades e o tamanho de seus mercados de trabalho; argumenta que a concepção da infraestrutura e dos mercados pode ser complementar; examina a distribuição espacial dos preços e densidades da terra; destaca a importância da mobilidade e acessibilidade; e critica as regulações de uso do solo em várias cidades que visam a redesenhar o que já existe em vez de apenas tentar aliviar externalidades negativas claras.

* As informações são dos organizadores do evento

Lançamento e debate do livro: Ordem sem Design – Como os mercados moldam as cidades

São Paulo

Dia 11/04, terça-feira, às 9h

Local: Auditório Steffi e Max Perlman, Prédio 1 do Insper

Endereço: Rua Uberabinha, s/n – Vila Olímpia

https://www.insper.edu.br/agenda-de-eventos/lancamento-do-livro-ordem-sem-design-como-os-mercados-moldam-as-cidades/



Porto Alegre Inscrição:

Dia 14/04, sexta-feira, às 19h

Local: Instituto Ling

Endereço: Rua João Caetano, 440 – Três Figueiras