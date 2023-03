Leite afirma que governo não exige centro de convenções no Parque do Palácio em Canela

“Nosso governo não tem nenhuma intenção de privatizar o Parque do Palácio em Canela. E não tem nenhuma exigência de que ali se faça o centro de convenções”, declarou o governador Eduardo Leite (PSDB) no início da tarde desta segunda-feira, 20 de março.

Questionado pela Coluna logo após palestar em reunião-almoço do Sinduscon-RS, Leite ainda sinalizou com a possibilidade de alterar a lei estadual que condicionou o repasse da administração do parque ao município à construção do espaço para eventos. Para isso, o governador diz esperar que seja definido qual uso se dará ao espaço. “Entendo que pode ser um ativo muito bem explorado ambientalmente e culturalmente”, sugere o governador.

O assunto está mobilizando a cidade da serra gaúcha desde o início do mês, quando a prefeitura de Canela protocolou na Câmara, em regime de urgência, um projeto de lei que prevê a permuta do Centro de Feiras pela construção de um Centro de Convenções na área do parque. A justificativa é a lei que fez a doação do parque ao município em 2010 e, somada a isso, uma notificação do Estado, feita no ano passado, para cumprir com o que está previsto.

A construção de um novo centro de eventos é uma demanda do setor de eventos da Serra, e a gestão do prefeito Constantino Orsolin (MDB) quer tomar a frente como forma de fomentar eventos e, consequentemente, atrair turistas – o setor do turismo representa a principal parcela da matriz econômica do município. Como alega não ter recursos em caixa para a obra, o prefeito apresentou como solução a venda de uma área pública – o Centro de Feiras – em troca da entrega, pela iniciativa privada, do Centro de Convenções construído.

Uma reunião com representantes do poder público e de outros segmentos de Canela está prevista para a tarde desta segunda-feira. Leite deixou claro seu posicionamento: “Pessoalmente, entendo até desejável que não seja (construído) um Centro de Convenções, (e sim) que possa ser um espaço aberto, um parque com obras culturais, usufruído pela população, tanto de qualidade de vida para a população de lá quanto para visitantes e turistas".