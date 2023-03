Liderança de Porto Alegre, Marli Medeiros tem história contada em documentário sobre voluntariado

A história de Marli Medeiros, liderança da Vila Pinto, em Porto Alegre, é contada pelo seu neto Henrique no documentário “Só juntos – Dá para mudar. É só começar”. Marli foi idealizadora da ONG Centro de Educação Ambiental (CEA), que compreende o Centro de Triagem da Vila Pinto, o Centro Cultural Marli Medeiros e a Escola Vovó Belinha, localizados no bairro Bom Jesus. As informações são da ONG Parceiros Voluntários.

Além de Marli, são contadas as histórias de outras duas mulheres dedicadas a causas sociais em suas comunidades por meio do voluntariado. A produção do documentário é da ONG Parceiros Voluntários, com direção de Juliano Ambrosini. Na Capital gaúcha a pré-estreia aconteceu nesta quinta-feira, com exibição na comunidade que abriga o Centro de Educação Ambiental. No dia 21 de março, às 20h, o lançamento público será na Cinemateca Capitólio. Após, será disponibilizado no youtube, onde já é possível conferir o