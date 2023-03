Programa de eficiência energética troca lâmpadas em áreas públicas de cidades gaúchas

Em 12 cidades gaúchas, o projeto E+ Luzes da Cidade vai promover a troca de 14,8 mil lâmpadas da iluminação pública por outras de LED. Mais eficientes, as novas lâmpadas representarão, ao todo, 7,1 GWh, o equivalente ao consumo de 2,2 mil casas por mês. Trata-se do Programa de Eficiência Energética do Grupo Equatorial regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As informações são da assessoria de comunicação da Equatorial.

O próximo município que receberá a ação é Piratini, na região da campanha, onde serão substituídas 452 luminárias de vapor de sódio e mista e 10 projetores ineficientes por unidades luminárias de tecnologia LED. Em Tramandaí e Lavras do Sul a troca já foi finalizada. Também fazem parte da lista os municípios Pinheiro Machado, Charqueadas, Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul, Xangri-Lá, Santo Antônio da Patrulha, Mostardas, Rio Grande e Caraá. Ao todo, a estimativa é de alcançar R$ 12 milhões em investimentos.

Por meio do Programa de Eficiência Energética da Aneel, a Equatorial Energia desenvolve também atividades em comunidades, incluindo normalização de clientes, melhoria de rede elétrica, substituição de geladeiras, chuveiros e outros serviços. No Rio Grande do Sul, o grupo, que adquiriu a CEEE em 2021, atende 72 municípios e mais de 1,8 milhão de clientes nas regiões Metropolitana de Porto Alegre, Litoral Norte, Centro Sul, Sul, Litoral Sul e Campanha.