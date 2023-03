Luis Fernando Verissimo será homenageado em evento em praça de Porto Alegre neste domingo, dia 19

O escritor Luis Fernando Verissimo será homenageado em uma edição especial do Vive Petrópolis neste domingo, 19 de março, na Praça Mafalda Verissimo, em Porto Alegre. A Grafar – Grafistas Associados do Rio Grande do Sul – vai expor 30 imagens produzidas por caricaturistas, cartunistas, chargistas, quadrinistas e ilustradores celebrando a obra do escritor e cronista.

Praça Mafalda Veríssimo Além da exposição, entre 11h e 19h a praça será palco para feira de arte e artesanato, apresentações artísticas, comidas típicas do Pará, chopp e música. Afica na esquina das ruas Felipe de Oliveira e Borges do Canto, no bairro Petrópolis – é a "Praça da caixa d’água".