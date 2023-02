Livro infantil da rede Bike Anjo ensina e estimula crianças a pedalar

"EBA! Aprendendo a pedalar" é o livro infantil publicado pela rede Bike Anjo no início deste ano e que será lançado em Porto Alegre no domingo, dia 5 de fevereiro.

A publicação narra, de forma lúdica e didática a trajetória da personagem Pipoca para aprender a pedalar junto da sua Bike Anja - nome dado a voluntárias e voluntários que ensinam outras pessoas a se equilibrar sobre duas rodas. As autoras são Luciana Souza, Tássia Furtado e Vivian Garelli.

O método ensinado no livro é o da rede Bike Anjo, que surgiu em 2010 de forma espontânea quando ciclistas começaram a se voluntariar para acompanhar pessoas sem muita experiência em pedalar pelas ruas.

Nos anos seguintes, a iniciativa já estava em 11 cidades e chegou também a Portugal. Referenciada no título da publicação, a Escola Bike Anjo (EBA) foi criada em 2012. Atualmente a associação conta com 8.850 voluntários e está representada em 38 países. As informações foram fornecidas pela rede.

Em Porto Alegre o lançamento ocorre das 16h às 20h do dia 5/2 no espaço cultural Agulha - Rua Conselheiro Camargo, 300, bairro São Geraldo. A EBA - Escola Bike Anjo terá início às 16h. O evento ainda terá brincadeiras e jogos para todas as idades na rua, que fica aberta às pessoas, e terminará com a leitura do livro para as crianças. A participação é gratuita.