Banquete público marcará volta do Consea

Um ato público com distribuição de refeições e coleta de alimentos para doação será realizado em 40 cidades de todo o Brasil na próxima segunda-feira, dia 27, para marcar a volta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Consea. Chamado de "banquetaço", o evento é organizado por agricultores familiares e grupos da sociedade civil que se mantiveram mobilizados nos últimos quatro anos, período em que o colegiado deixou de atuar formalmente após ser extinto em 2019. Naquele ano, na mesma data, foi realizado um ato similar para denunciar o abandono da política pública. Agora, com a retomada, a pauta da soberania alimentar volta ao centro das decisões do governo federal.

Antes do evento geral, uma prévia do banquete será oferecida neste sábado, dia 25, nas feiras da avenida José Bonifácio, em Porto Alegre. "O principal intuito é chamar atenção para quem está passando fome e precisando de alimentos", explica Franciele Belle, conselheira do Consea estadual e integrante da Feira dos Agricultores Ecologistas (FAE), que organiza o evento junto com a Feira Ecológica do Bom Fim. Para o presidente do Consea/RS, Juliano de Sá, a autonomia de estados e municípios em gerir seus conselhos foi responsável para que o desmonte nacional não tenha sofrido um efeito cascata.

Criado em 1993 como um espaço para o controle e a participação social na temática da alimentação, o colegiado foi extinto na gestão seguinte. Em 2003, no primeiro governo Lula, foi recriado e voltou a propor diretrizes que, aliadas a outras práticas, garantiu ao governo o reconhecimento, pela Organização das Nações Unidas (ONU), das políticas públicas responsáveis por tirar o Brasil do "mapa da fome" em 2014. O País voltou ao mapa da fome em 2020.

Assumirá o comando do Consea o mesmo grupo que ocupava o colegiado até 2019. Na presidência, a partir do dia 28 deste mês, estará Elisabetta Recine, professora do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília (UnB). "Foi aceita a proposta para recuperar o mandato interrompido e garantir que se tivesse condições de funcionamento imediato até a realização da 6ª conferência (da temática) no final de 2023", explica Elisabetta.

O encontro será o momento de atualização das regras de composição do conselho e escolha dos integrantes, e também para se estabelecer as prioridades que irão compor o 3º Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Juliano de Sá conta algumas das contribuições que o grupo do Rio Grande do Sul apresentará: pedir que o govreno federal reconheça iniciativas da sociedade civil, como as cozinhas e as hortas comunitárias, como pontos populares de soberania alimentar e nutricional; e que volte a haver incentivo a compras governamentais e institucionais da produção de agricultores familiares.

São demandas que dialogam com pautas já debatidas em muitos centros urbanos, como a de incorporar a produção primária em terrenos ociosos. "Toda cozinha comunitária poderia ter uma horta e criar condições para que seja um espaço de convívio, em que as pessoas que chegam ali pela situação de fome possam dialogar sobre essas questões, ressignificar sua relação comunitária e com a produção dos alimentos", defende Sá.