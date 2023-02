Consultoria E&Y se reúne com entidades de arquitetura para tratar do Plano Diretor

Representantes da Ernst & Young, consultoria que trabalha com a prefeitura na revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, estiveram reunidos nesta semana com três entidades de arquitetura e urbanismo com atuação local - Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA-RS), Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-RS) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS). A mediação do encontro, na noite do dia 7, foi da prefeitura. Consultores da E&Y estão na Capital para reconhecer o território e coletar dados que servirão de base para um diagnóstico sobre a cidade.

Para Tiago Holzmann da Silva, presidente do CAU/RS, o encontro demonstra que há, por parte da consultoria e da equipe técnica da prefeitura, disposição ao diálogo. Ele destaca também que as manifestações "demonstram alinhamento importante entre as três entidades".

Presidente da AsBEA-RS, Raquel Hagen aponta o encontro como produtivo, percepção partilhada por outros presentes no encontro. "(Os consultores) pontuaram como entendem que deve ser feita a busca de dados, como registrar e deixar disponível para a sociedade", destaca. Os levantamentos devem ficar disponíveis para acesso público.

No entanto, mesmo classificando o encontro como positivo, representantes das entidades ponderam que falta clareza do processo do ponto de vista metodológico. "Quem define o projeto de cidade são os atores políticos. (O projeto) depois vai ser materializado pelos operadores técnicos de cada uma das instituições envolvidas, principalmente da consultoria e da prefeitura", avalia Silva.

Clarice Misoczky de Oliveira, presidente do IAB-RS, aponta que "para que as entidades de arquitetura e urbanismo possam de fato colaborar com a revisão do Plano Diretor, precisamos entender esse processo". E reforça "a importância da reunião enquanto as coisas estão sendo elaboradas".

O ingresso da E&Y nos trabalhos de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre foi confirmado em setembro do ano passado. Durante os 12 meses de contrato, firmado via Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), será responsável pelos diagnósticos, estudos territoriais e simulações de cenários urbanos, com o objetivo de atualizar o modelo de organização do território e o sistema de planejamento da gestão da política urbana da Capital.

Outro encontro com as entidades está previsto para depois do carnaval, possivelmente antes da conferência de Avaliação do Plano Diretor, que será realizada entre 7 e 9 de março. Até lá as entidades esperam que a consultoria apresente seus processos metodológicos.