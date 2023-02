Estão abertas até o dia 22 de fevereiro as inscrições para entidades que queiram compor o Conselho Consultivo do Parque Natural Morro do Osso, em Porto Alegre, no mandato 2023-2025. Sete entidades irão compor a participação social, dividida paritariamente com o governo. A presidência é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

Edital de Chamamento Público 002/2023 Este conselho debate pautas trazidas pela sociedade para tornar o espaço do parque mais acessível, preservado e próprio para a fauna e flora locais. As inscrições são pelo e-mail [email protected] , . Mais informações no blog Pensar a cidade.incluindo os documentos solicitados no, publicado no Diário Oficial de Porto Alegre.

Criado pela Lei Complementar n° 334, de 27 de dezembro de 1994, o Parque Natural Morro do Osso tem 127 hectares e busca preservar ecossistemas naturais, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

Localizado próximo às margens do Lago Guaíba, faz parte da cadeia dos morros graníticos existentes em Porto Alegre. Em 2022, recebeu cerca de 1.225 visitantes e teve três pesquisas realizadas sobre a fauna e flora locais. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.