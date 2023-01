Catador e cientista social, Alex Cardoso é indicado para direção no Ministério do Meio Ambiente

O catador de materiais recicláveis e cientista social Alexandro Cardoso, o Alex, é um dos nomes indicados para ocupar a direção do Departamento de Resíduos no Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima. O seu nome foi indicado por uma série de instituições, tendo à frente o Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis (MNCR), a União Nacional de Catadores e Catadoras de Material Recicláveis (Unicatadores) e a Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (Ancat).

Alex Cardoso é natural de Porto Alegre e integra a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis da Cavalhada (Ascat) e autor do livro "Do lixo a bixo", no qual conta sua trajetória pessoal. No início de 2022, concluiu a graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), onde ingressou após mais de duas décadas longe dos estudos formais. No trabalho de conclusão de curso, tratou da cultura social da reciclagem como um pesquisador ativo ao estudar sua própria categoria. A apresentação e aprovação em 1º de março - data em que se comemora o Dia Internacional dos Catadores - aconteceu no galpão da Ascat. O conteúdo virou o livro "O Eu Catador - Reciclando Humanidades", lançado em dezembro durante a 9ª Expocatadores, em São Paulo. Atualmente, cursa Mestrado em Antropologia na Ufrgs.

Atuante na defesa da categoria, Alex representa o Rio Grande do Sul no Movimento Nacional de Catadores de Recicláveis, é delegado oficial representando a Aliança Global dos Catadores de Materiais Recicláveis (Globalrec) na Organização das Nações Unidas (ONU), e representante da categoria na Organização Internacional do Trabalho (OIT), tendo em seu currículo a organização e participação de diversos encontros, congressos e workshops nacionais e internacionais. Também é formado em gestão de resíduos pelo Instituto Tecnológico Brasileiro (ITB), gestor de resíduos pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), sendo conhecido pelos atores da cadeia produtiva de reciclagem e gestão de resíduos como um dos grandes especialistas no tema.

Categoria entrega carta em defesa de Alex para ministra Marina Silva