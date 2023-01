Concessão de parques esteve em debate no Fórum Social Mundial

Palco do festival de encerramento do Fórum Social Mundial, que será realizado a partir das 15h neste sábado, dia 28 de janeiro, o Parque da Redenção foi tema de um dos debates do evento que iniciou na segunda-feira em Porto Alegre. "Afinal, a quem pertence os parques públicos?" teve palestra de Betânia de Moraes Alfonsin, professora da Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) e uma das coordenadoras do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU). O encontro tratou do conceito dos parques como bens públicos de uso comum.

Preserva Redenção segue com coleta de assinaturas

A atividade foi organizada pelo Coletivo Preserva Redenção, que se formou no ano passado como um contraponto à proposta da prefeitura de Porto Alegre de conceder a gestão deste e de outros parques para a iniciativa privada. No ano passado, o grupo realizou um "abraço" simbólico ao parque e iniciou a coleta de assinaturas pedindo a manutenção do caráter público do espaço. Conforme os organizadores, já passam de 30 mil adesões, somando assinaturas virtuais e físicas. Maximiliano José, um dos mobilizadores do coletivo, afirma que tem aumentado o engajamento. "No início a gente tinha que prospectar as pessoas, mas agora (os frequentadores do parque) já conhecem e nos procuram", disse. Segundo ele, "até vencermos essa causa, o abaixo assinado vai estar ativo".

Caminhada no Marinha

Também na mira da prefeitura para ser concedida para gestão da iniciativa privada, o Parque Marinha do Brasil receberá no domingo uma caminhada de frequentadores que se posicionam pela manutenção do caráter público do espaço. O ponto de encontro será o cruzamento das avenidas Beira Rio (Edvaldo Pereira Paiva) e Ipiranga, a partir das 10h.