Aplicativo vai mapear pontos de coleta de resíduos

"Taca no mapa" é o nome do aplicativo que irá mapear pontos de coleta de resíduos sólidos em todo o Brasil, com o objetivo de facilitar e tornar mais acessível a toda a população o serviço de coleta. A iniciativa é da cleantech Polen, startup que neutraliza o impacto das embalagens no meio ambiente via blockchain, que se uniu ao negócio de impacto e Movimento Menos 1 Lixo com apoio da empresa SIG. Após o período de testes, a ferramenta estará disponível em aplicativo para IOS, Android e em formato desktop. As informações são da assessoria de comunicação da Polen.

"Se conseguirmos incentivar as pessoas a realizarem o processo correto de logística reversa das embalagens, reduzimos a quantidade de resíduos que vão para os aterros sanitários, fomentamos a economia circular e ainda preservamos as áreas verdes", explica Renato Paquet, CEO da Polen.

Antes disso, passará pela etapa do roadmap de estruturação, com mapeamento dos pontos de coleta disponíveis no Brasil, que conta com integração do Google Maps e está interligado com as principais redes sociais para facilitar a distribuição do conteúdo, após a análise dos locais. Depois disso, a população também poderá realizar o cadastro das informações, que também passará por checagem.

A segunda ação dessa etapa inicial será o impulsionamento da plataforma por meio de influenciadores, celebridades e campanhas, com o objetivo de engajar a população, dar visibilidade à iniciativa e conquistar participação ativa da população.

“Acreditamos que a chave para mudar essa história é trazer o protagonismo para as pessoas, conectando a agenda da reciclagem nas suas vidas, as empoderando e dando acesso a informações para transformarem seus hábitos de consumo e pós consumo. O efeito disso a médio e longo prazo é uma natural pressão para que o Estado e as empresas façam a sua parte, de verdade“, sustenta Wagner Andrade, CEO do Menos 1 Lixo.

Após essas fases serão designados fiscais para cada estado e um coordenador para cada uma das cinco regiões do Brasil, que vão monitorar as atividades e trabalhar com os dados recebidos dos pontos de coleta. A previsão do lançamento oficial do produto é para junho de 2023.