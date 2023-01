Atlas aponta defasagem em dados brasileiros sobre reciclagem

Pelos registros oficiais, a reciclagem no Brasil seria responsável pela recuperação de menos de 4% da massa total de resíduos sólidos - o lixo - gerado no país. Mas o dado provavelmente está subdimensionado, aponta o Atlas Brasileiro da Reciclagem, elaborado pela Associação Nacional de Catadores (Ancat) e uma série de entidades parceiras. Embora não tenha outro percentual consolidado para apresentar, o estudo aponta que "o fato de a maior parte da base das diversas cadeias da reciclagem estar ainda na informalidade dificulta sua descrição com dados quantitativos de forma mais ampla". O objetivo do trabalho, que teve a sua primeira edição lançada em dezembro passado durante a 9ª Expocatadores, em São Paulo, é "superar essa lacuna, agregando, pouco a pouco, dados de diferentes fontes e em diferentes níveis das cadeias de reciclagem". Com isso, pretende "retratar os papéis desempenhados pelos diversos atores nos diferentes elos da cadeia de serviço e de valor, desde o consumo até a efetiva reciclagem". O Atlas, disponível em relatório e como portal online, reúne dados sobre o cenário e os resultados da cadeia de reciclagem em todo o país a partir de informações das organizações de catadores e de outros atores deste setor, formais e informais, a exemplo das empresas e associações de alguns setores, como os das embalagens de alumínio e embalagens cartonadas, que dispõem de dados específicos sobre a reciclagem do seu material. Um dos destaques do trabalho é o Mapa Georreferenciado da Catação, que localiza as cooperativas e as associações de catadores e que, no futuro, identificará os catadores informais no país e sua área de atuação. Além da localização, o Atlas apresenta a atual situação do Parque Industrial da Reciclagem Popular, que engloba a capacidade produtiva hoje instalada, a infraestrutura disponível referente aos galpões, equipamentos disponíveis, e a situação sociodemográfica dos catadores e catadoras envolvidos nesses empreendimentos. O Atlas usa o conceito de um estudo brasileiro para definir a reciclagem como "um procedimento industrial de reaproveitamento da matéria prima para a produção de novos produtos (semelhantes ou não)". Para que materiais pós-consumo, como os gerados nas residências, sejam transformados em matéria prima para as indústrias de reciclagem, eles devem ser separados na fonte, coletados, triados, beneficiados e comercializados como insumos, formando assim a cadeia de reciclagem. O Atlas Brasileiro da Reciclagem está disponível em atlasbrasileirodareciclagem.ancat.org.br.

Panorama do reaproveitamento dos resíduos

O Atlas Brasileiro da Reciclagem registra a existência de 2.018 associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis no Brasil, sendo 1.655 com registro na Receita Federal, o que representa 82% do total, e 363 ainda não devidamente legalizadas. No Rio Grande do Sul, 131 associações ou cooperativas reúnem 1.436 cooperados. Destas, 17 se encontram em Porto Alegre. A soma de todos os materiais recuperados e comercializados por associações e cooperativas brasileiras nos anos de 2020 e 2021 é de 647.298 toneladas. Os materiais processados pelos catadores são de pós-consumo e pertencem às categorias de papel, plástico, vidro e metais. A tabela a seguir apresenta o volume, em toneladas, da recuperação dos materiais mais encontrados nos resíduos sólidos urbanos no Brasil no período analisado no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Os dados são da indústria de transformação e disponibilizados pelo mapa da reciclagem.

Parcerias viabilizaram estudo e base de informação