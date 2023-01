Povos indígenas reivindicam área no Morro Santana, em Porto Alegre

Dois povos indígenas que ocupam desde outubro passado uma área no Morro Santana, em Porto Alegre, aguardam para esta sexta-feira um possível desfecho do pedido de reintegração de posse que tramita na Justiça. São mais de 70 pessoas das etnias Kaingang e Xokleng que estão sob ameaça de despejo desde o início de dezembro, mas se mantêm no terreno devido a uma liminar que suspendeu a urgência da retirada das famílias. O caso pode ser novamente analisado a partir do dia 6, com a volta do recesso do judiciário.

A área é reclamada pela empresa Maisonnave Companhia de Participações. O local, que é coberto por mata nativa e abriga duas nascentes que desaguam no Arroio Dilúvio, é classificado no Plano Diretor de Porto Alegre como área de ocupação intensiva e já tem autorização para a construção de um condomínio de prédios residenciais, seguindo a tendência da região, que fica perto do limite com Viamão.

O caso não é novo: o estudo de viabilidade urbanística (EVU) do empreendimento foi aprovado pela prefeitura em 2012. No documento consta a ressalva que, dos 15 hectares de área, quase 11 compreendem área de proteção do ambiente natural (Apan), definição que se dá quando um local a ser preservado se encontra em terreno particular. A coluna entrou em contato com a empresa, mas não obteve retorno até finalizar esta publicação. O espaço segue aberto para contemplar o posicionamento da Maisonnave.

Também não é a primeira vez que povos indígenas reivindicam o reconhecimento do seu direto ao território do Morro Santana. Alegando relação histórica com a área, um pedido de estudo para identificação, caracterização e definição de terra indígena foi feito em 2009 à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (à época chamada Funai). Meses depois, no início em 2010, o povo Kaingang ocupou parte do terreno que pertence à Ufrgs, próximo ao Campus do Vale. O caso foi judicializado e os indígenas tiveram que deixar o local.

Na ocupação de agora, duas características da "Retomada Gãh Ré" (que significa terra e sol) merecem destaque, feito por Prê, uma das lideranças do povo Kaingang: ser multiétnica, com a união das etnias Kaingang e Xokleng para reivindicar o território, e liderada por mulheres. "Há 40 anos minha tia, que é a líder (Cacica Iracema), coleta material para os nossos artesanatos. Sempre existiu a tradição de, quando uma criança da família nasce, enterrar o umbigo aqui no Morro Santana, para ter o vínculo", destaca Prê.

A expectativa para os próximos dias é saber se o pedido da empresa será acolhido ou se os indígenas poderão permanecer no local enquanto aguardam resposta sobre a demarcação (a coluna não conseguiu informação sobre o andamento). Em qualquer cenário, a reivindicação continua a de reconhecimento do direito sobre a área. "Não queremos isso aqui para destruir. Só vamos botar casas onde for limpo, até para proteger os animais", argumenta Prê.