Governo recria Ministério das Cidades com foco na pauta urbana

A pauta urbana volta a ter casa própria em Brasília neste início de 2023 com a recriação do Ministério das Cidades pelo novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foram quatro anos desde a extinção promovida pelo governo anterior, que levou as funções para a pasta de Desenvolvimento Regional. Com a retomada, sob o comando de Jader Filho (MDB-PA), empossado ontem, o Ministério das Cidades terá como desafio lidar com grandes cidades ainda mais populosas e problemas urbanos acentuados.

É em função disso que paira grande expectativa com a retomada de protagonismo da pauta em nível federal. O que se espera, apesar do hiato, é que a retomada não seja do zero. A aposta é que terá como ponto de partida o trabalho realizado nas gestões petistas anteriores, a exemplo do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, que foi interrompido por Jair Bolsonaro e voltará a ser executado por Lula. Mais que isso, precisará avançar nas demandas dos grupos que debatem a pauta urbana há mais de três décadas.

No início, o trabalho será voltado a resolver problemas sociais urgentes, como o combate à fome e o acesso à moradia. A avaliação é de Heleniza Ávila Campos, docente do Departamento de Urbanismo e do Programa de Pós Graduação em Planejamento Urbano da Ufrgs e integrante do Observatório das Metrópoles. Após, "terá que olhar regionalmente", sustenta.

Heleniza lembra que a Constituição Federal de 1988 coloca o município como o ente federativo responsável pela gestão territorial. Com esse foco, o Ministério das Cidades, nos primeiros anos de atuação (foi criado em 2003 e extinto em 2019), teve o olhar voltado para a municipalidade, especialmente como apoio à elaboração dos planos diretores com base no que foi definido pouco tempo antes pelo Estatuto das Cidades (Lei Nº 10.257/2001).

"O que se verificou ao longo do tempo é que, embora muito importante a participação dos municípios, é necessário olhar além para entender algumas demandas. Em algum momento (o trabalho) terá que escapar da escala municipal", aponta a professora. Trata-se da ideia de planejamento regional, não com foco nos territórios estaduais e sim nas regiões metropolitanas.

Trazendo para a realidade local, podemos pensar em Porto Alegre: embora não se registre grande crescimento da população residente, especialmente na comparação com o entorno, a Capital absorve muito da demanda por trabalho, serviços e lazer de quem passa a residir nas cidades vizinhas. Assim sendo, faz sentido que políticas públicas sejam pensadas em conjunto, a exemplo daquelas que cruzam o limite entre os municípios, como é o caso do transporte coletivo.

A recriação do ministério recebe destaque pela volta da institucionalidade que as cidades passam a ter perante o governo federal. "Ter um ministério é ter espaço para as cidades dentro da estrutura institucional do Estado brasileiro. A articulação federativa é importante para a política urbana", destaca Vanessa Marx, professora do Departamento de Pós-Graduação em Sociologia da Ufrgs, coordenadora do núcleo Porto Alegre do Observatório das Metrópoles e membro da rede BR Cidades.

A articulação do governo permitirá a discussão de políticas urbanas transversais com temas como a questão ambiental, a crise climática e o saneamento básico. "União e estados têm papel fundamental, porque são fio condutor", aponta. Para Vanessa, não se trata de tirar a autonomia dos gestores locais, mas, considerando as particularidades regionais, permitir a criação dessa agenda urbana nacional.