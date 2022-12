Países firmam acordo pela biodiversidade

À parte da agenda política e econômica estadual e nacional, que na reta final do ano é tomada por notícias da transição entre governos, um tema internacional que tem impacto em assuntos locais também merece espaço na mídia. Trata-se de um acordo que envolve diversos países na preservação da biodiversidade, numa corrida por reverter o cenário de queda e desaparecimento de espécies animais e vegetais importantes para a manutenção do ecossistema - e da vida no planeta.

Até 2030, 188 governos nacionais se comprometeram em proteger 30% das terras, de áreas costeiras, dos oceanos e de águas internas. Atualmente, 17% e 10% das áreas terrestres e marinhas do mundo, respectivamente, estão sob proteção. As informações fazem parte do acordo final da COP15 da Biodiversidade, conferência realizada pela Convenção pela Diversidade Biológica, tratado da Organização das Nações Unidas criado há 30 anos com foco na proteção dos recursos naturais.

Menos conhecida que outra COP realizada em novembro deste ano no Egito, para tratar das mudanças climáticas, o encontro sobre biodiversidade aconteceu nas primeiras semanas de dezembro em Montreal, no Canadá, com organização da China. Lá estiveram reunidos negociadores que, em nome dos países que representam, definiram e 23 metas para a proteção de ecossistemas vitais a serem atingidos até o fim da década atual.

Principais pontos

 Manter, melhorar e restaurar ecossistemas, incluindo deter a extinção de espécies e manter a diversidade genética

 "Uso sustentável" da biodiversidade, essencialmente garantindo que espécies e habitats possam continuar fornecendo os serviços para a humanidade, como alimentos e água potável

 Garantir que os benefícios dos recursos da natureza, como remédios que vêm de plantas, sejam compartilhados de forma justa e igualitária e que os direitos dos povos indígenas sejam protegidos

 Investir e colocar recursos na biodiversidade: garantir que o dinheiro e os esforços de conservação cheguem aonde são necessários

O que se entende por biodiversidade

 Biodiversidade, ou diversidade biológica, é a variabilidade dos seres vivos que compõe a vida na Terra. Abrange as cerca de 8 milhões de espécies do planeta (de plantas e animais a fungos e bactérias), os ecossistemas que as abrigam (como oceanos, florestas, ambientes montanhosos e recifes de corais), bem como a diversidade genética encontrada entre eles.

 A biodiversidade garante que tenhamos solo fértil e variedade de alimentos, incluindo frutas e vegetais para comer. É a base da maioria de nossas indústrias e meios de subsistência. Também ajuda a regular o clima por meio do armazenamento de carbono e da regulação das chuvas locais.

 Além disso, a diversidade biológica é parte integrante dos principais setores de desenvolvimento que modulam os resultados de saúde direta ou indiretamente, como farmácia, bioquímica, agricultura e turismo.

Observatório Global da Biodiversidade do Solo

 A COP15 marcou o lançamento do Observatório Global da Biodiversidade do Solo, acordo que prevê aos países o monitoramento da diversidade biológica do solo em locais definidos. Para isso, seguirão metodologias e protocolos padrão da rede técnica do observatório. Este trabalho subsidiará o desenvolvimento de políticas públicas, a promoção de boas práticas e a capacitação nacional no uso de ferramentas e métodos para avaliar e manter a saúde do solo, garantindo sua conservação e a condição adequada do ecossistema a ele ligado. As informações são do portal da Embrapa.