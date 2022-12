Alex Cardoso lança livro 'O Eu Catador' em São Paulo

"O Eu Catador - Reciclando Humanidades" foi o tema do trabalho final de Alexandro Cardoso, o Alex, no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apresentado em março deste ano. O texto, que mescla a caminhada de Alex como catador de materiais recicláveis e pesquisador acadêmico, se transformou em livro com o mesmo título e será lançado no dia 14 de dezembro durante a Expocatadores, em São Paulo, que terá a presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na atividade Natal dos Catadores. As informações são da Rede Covid-19 Humanidades MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação) do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Ufrgs, onde Alex cursa mestrado.