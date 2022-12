Nesta quinta-feira, dia 8, às 16h, o Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul promove a 17ª edição dos Painéis da Engenharia, com o tema "COP-27: A Engenharia no cenário das mudanças climáticas". A atividade será presencial no auditório do Senge-RS (Avenida Erico Veríssimo, 960, Menino Deus), em Porto Alegre, com inscrições gratuitas e emissão de certificado de participação. As informações são do portal do sindicato.

download gratuito O palestrante convidado desta edição é Felipe Villela, co-fundador da Fundação reNature, fundação holandesa com projetos em diversos países no mundo no âmbito da agricultura regenerativa. Villela participou da 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, no Egito. A mediação será do do engenheiro agrônomo Gervásio Paulus, coordenador do Grupo de Trabalho Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, no âmbito do Conselho Técnico Consultivo do Senge-RS, e coordenador do grupo responsável pela elaboração da cartilha “Meio Ambiente e Mudanças Climáticas: conhecer para agir e transformar”, disponível para