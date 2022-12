Saneamento, crise ambiental e gestão municipal é tema de seminário na Capital

Os desafios da gestão pública municipal na área ambiental – em especial as responsabilidades com os recursos hídricos – serão tema de debate nesta quinta-feira, dia 8, no seminário Saneamento, Crise Ambiental e Gestão Municipal, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), em conjunto com a Faculdade de Ciências Econômicas e Escola de Administração da UFRGS. Destinado a servidores públicos e gestores dos órgãos fiscalizados pelo TCE-RS, além de comunidade acadêmica e sociedade, o evento será realizado no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS (Av. João Pessoa, 52, 4º pavimento), em Porto Alegre, das 9h às 12h e das 14h às 18h. As informações são da assessoria de comunicação do Tribunal.

O encontro tratará das responsabilidades dos gestores na área do saneamento e dos recursos hídricos, temas que passam a ganhar prioridade perante o quadro mundial de mudanças climáticas produzidas pelo aquecimento global. Será abordada, também, a temática de avaliação institucional e de como os gestores devem lidar com indicadores de desempenho, o que é decisivo para as gestões exitosas, além de apresentar os resultados finais da pesquisa realizada pela UFRGS sobre o desempenho das receitas municipais no período pandêmico.

A participação é gratuita, mediante inscrição para a atividade presencial ou online.

PROGRAMAÇÃO