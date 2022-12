Iniciou na segunda-feira e segue até o fim de maio de 2023 a exposição “À Frente do Tempo – Oscar Niemeyer”, na Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS). Em convênio com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Estado (CAU/RS), serão apresentadas ao público 23 plantas arquitetônicas que compõem o projeto realizado por Niemeyer para a Associação em 1974, no período em que esteve exilado em Paris. As informações são do CAU/RS.

Sympla Além da mostra, nesta terça-feira,6 de dezembro, a sede da AMRIGS recebe a palestra “O Traço de Niemeyer”, com o arquiteto e urbanista Paulo Niemeyer, bisneto do renomado arquiteto, com quem chegou a trabalhar em parceria. O evento é aberto ao público e inicia às 19h30. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no

À Frente do Tempo – Oscar Niemeyer