Escola de Barra do Ribeiro recebe selo 'Território de Paz' do Green Thinking Project

O Programa Território de Paz visa o fortalecimento de sociedades pacíficas e inclusivas para a sustentabilidade, através da integração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (17 ODS) da ONU e da Agenda 2030 ao currículo escolar. Desenvolvido pelo negócio de impacto socioambiental Green Thinking Project empresa de educação ambiental que atua há mais de cinco anos na efetivação de projetos de educação ambiental, o programa foi implementado neste ano no Colégio Égalité, de Barra do Ribeiro. As informações foram repassadas à coluna pela empresa.

Considerado um sucesso pelos organizadores, o Colégio o selo “Território de Paz”, desenvolvido em parceria com a Escola Internacional das Nações Unidas, com sede em Nova Iorque. Será a primeira instituição de ensino da América Latina a receber esta certificação.Na avaliação da equipe envolvida, a iniciativa é de suma importância para a promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, conforme as Diretrizes da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). O trabalho realizado em Barra do Ribeiro pode agora ser utilizado como referência para outras escolas do Brasil.

Como parte das atividades do programa Território de Paz, o Colégio Égalité realizará no sábado, dia 26 de novembro, a Mostra “Os 17 Caminhos para uma educação sustentável”, junto da Feira de Sustentabilidade do Território de Barra do Ribeiro. A atividade acontece das das 9h às 12h na sede do colégio (Avenida Carlos Augusto Evangelista Py, n.2060, Centro). A participação é aberta à comunidade.