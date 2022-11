Eletrônicos e eletrodomésticos estragados não podem ser descartados junto com o lixo comum, devido ao potencial de contaminação do solo e da água. Quando têm o destino adequado, podem ser reciclados. Essa orientação faz parte de uma ação da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree) em parceria com a prefeitura de Porto Alegre. Neste sábado, dia 26 de novembro, os resíduos podem ser entregues na Praça Brigadeiro Sampaio entre 9h30 e 17h. A orientação é verificar quais equipamentos não estão mais funcionando ou estão obsoletos em casa, desde fones de ouvidos a geladeiras, e levar até ao local da campanha.

Presidente executivo da Abree, Sergio de Carvalho Mauricio explica que o destino adequado, além de recolocar o material da cadeia produtiva, também tem potencial para a geração de novos empregos. Para Paulo Marques, diretor-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), a ação busca a conscientização das pessoas, como parte da iniciativa do poder público que conta com a participação da população nos cuidados com a cidade.

Serviço