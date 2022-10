28 de outubro é o dia nacional da reciclagem de alumínio, material utilizado na fabricação das latinhas, embalagem que é considerada o case de sucesso da reciclagem no Brasil e no mundo. Em 2021, 33 bilhões de latinhas foram recicladas no país, o que representa 98,7% do que foi colocada no mercado no mesmo ano. Este é o maior índice desde 1990, quando a medição começou a ser feita pelas associações brasileiras de Alumínio e dos Produtores de Latas de Alumínio. Ainda, de acordo com a Recicla Latas, nos últimos 10 anos o reaproveitamento desse tipo de embalagem pela indústria evitou a emissão de 15 milhões de toneladas de poluentes, os gases de efeito estufa.