Lixo reciclável vale desconto na conta de luz em Porto Alegre

Tudo o que tem potencial para ser reciclado só será reciclado de fato se chegar ao lugar certo. Existem diversos caminhos para isso, um deles é levar os resíduos (o lixo) até pontos de entrega. Em Porto Alegre, essa ação pode ser compensada com desconto na conta de luz.

É o programa E+ Reciclagem que o Grupo Equatorial Energia está implementando na capital gaúcha e troca resíduos recicláveis por bônus na fatura. A proposta é alcançar público que não fazia a separação entre o que é ou não reciclável, explica Eduardo Apolônio, da empresa 3e Soluções, que também atua no programa.

O processo não envolve transação financeira – o que cada cliente deixar de pagar voltará para a Equatorial com a venda dos resíduos. No momento, a compra é feita pela Arco, empresa de Porto Alegre que trabalha na gestão de resíduos e, depois da triagem por tipo, revende para indústrias que fazem a reciclagem, que é a transformação do material em novo produto.

O desconto para o cliente é calculado de acordo com o peso dos resíduos entregues e será transformado em bônus na próxima fatura. Na primeira vez é preciso apresentar o boleto e um documento de identidade para fazer um cadastro e emitir um cartão vinculado ao número da unidade consumidora (que está na fatura). Nas vezes seguintes, basta levar o cartão – além, é claro, do resíduo. É possível também “doar” o desconto para alguma das cooperativas de catadores da capital que esteja apta, basta informar isso quando entregar o material.

O valor a ser pago é definido com base em uma tabela de preços que está em constante atualização, a depender do interesse do mercado da reciclagem em determinado material. No dia 22, quando a coluna visitou o estande do programa na Ecofeira Lixo Zero, variavam de 5 centavos pelo quilo do vidro a R$ 2,10 o quilo do alumínio.

Engenheira Ambiental e fundadora da Arco, Natália Pietzsch orienta que o resíduo já venha separado, pelo menos, nas categorias metais, papéis, plásticos e vidro. Se além disso for separado pela classificação, por exemplo tipo de plástico, o bônus será maior.

"Por exemplo, se o cidadão vier com uma embalagem que não seja reciclável, esta não será recebida pelo programa. Consciente disso, o cidadão poderá optar no futuro por não comprar mais produtos com a embalagem que não tem o potencial de ser reciclado", explica Natália.

Para Jonatan Silva, gestor dos projetos de eficiência energética da Equatorial – o E+ Reciclagem é um deles – a proposta de ações como esta é “mostrar que os resíduos têm outras funções”. A empresa ainda não tem um ponto fixo na capital, mas já está recebendo materiais em rotas itinerantes, com a participação de operadores ambientais que instruem as pessoas sobre a separação correta. Também estão sendo realizadas ações para apresentar o programa. Entre os dias 28 de outubro e 15 de novembro, estará na Feira do Livro. A ideia é, com o tempo, levar a iniciativa para outras cidades atendidas pelo Grupo Equatorial.

Onde entregar e fazer o cadastro