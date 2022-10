Porto Alegre terá nova edição da Semana Lixo Zero e Ecofeira na Redenção

Instigar a sociedade a pensar coletivamente sobre a relação de cada pessoa com os resíduos é a proposta da Semana Lixo Zero Porto Alegre, que neste ano acontece entre 21 e 30 de outubro com o tema "Coletivo & Comunidade". As informações são da organização do evento.

www.coletivolixozerors.com/porto-alegre Ao todo foram cadastradas mais de 30 ações, todas gratuitas - confira o calendário completo com a programação no site. As atividades incluem palestras presenciais e online sobre consumo, reaproveitamento e destinação dos resíduos domésticos. Presencialmente, estão previstas rodas de conversa, oficinas de compostagem.

No sábado, dia 22, das 9h às 17h, acontece mais uma edição da Ecofeira Lixo Zero. Mais de 20 expositores estarão no Parque da Redenção, próximo da roda gigante (avenidaOsvaldo Aranha, entre o Parquinho e o Auditório Araújo Vianna). O local será ponto de entrega voluntária(como lâmpadas, pilhas, tampinhas, óleo usado, eletroeletrônicos e esponjas).

www.coletivolixozerors.com/forum-rs Como parte da programação, acontece na próxima quinta-feira, dia 27, a primeira edição do Fórum Estadual Lixo Zero, que tem a proposta de discutir, mapear e promover as boas práticas na gestão de resíduos sólidos. Promovido pelo Coletivo Lixo Zero Rio Grande do Sul, o evento acontece das 9h às 16h no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa e é aberto ao público. Acesse no sitea programação e o link para a inscrição gratuita.

A Semana Lixo Zero é um evento de mobilização da sociedade que aborda questões relacionadas ao consumo e os resíduos provenientes dele. Em Porto Alegre, integra o calendário de eventos oficiais do município. Como objetivo, busca empoderar a sociedade para mudar sua relação com os recursos naturais, além de difundir o conceito Lixo Zero, mobilizar pessoas, negócios e comunidades sobre as boas práticas relacionadas à causa.