Semana Lixo Zero Canoas terá feira da sustentabilidade

Inicia nesta sexta-feira, 21, e seque até o dia 29 de outubro a terceira edição da Semana Lixo Zero de Canoas, que agora integra do Calendário de Eventos do município. A Semana Lixo Zero é um evento que ocorre a nível nacional promovido pelo Instituto Lixo Zero Brasil. Em Canoas a organização é das embaixadoras Andressa Soares e Jaíza Frias, com o apoio de voluntários. As informações são das organizadoras.

Neste ano o tema é “Coletivo & Comunidade” e o objetivo é mobilizar os diferentes setores da sociedade a promoverem atividades a fim de estimular o debate e a reflexão sobre o consumo, a importância de pensarmos coletivamente e assumirmos a responsabilidade pelos resíduos que geramos. A programação inclui com palestras, rodas de conversa, oficinas, feiras, pontos de coleta de materiais recicláveis, atividades de educação ambiental das cooperativas de reciclagem dentro de escolas públicas e praças públicas, mutirões de limpeza de ruas e encostas de rio e o dia “D” sem sacola plástica em supermercados e outros estabelecimentos comerciais. O evento deste ano está sendo patrocinado pelas empresas Moveu Socioambiental, SBR e Resisul.

No dia 22, sábado, acontecerá a I Feira da Sustentabilidade com o Drive thru da Reciclagem Solidário, das 14h às 18h na Rua Dr. Barcelos, 950. A iniciativa é da Moveu Socioambiental com apoio do Canoas Lixo Zero e da Transformar RS. Serão recebidos materiais recicláveis no mesmo espaço que contará com uma feira e atrações voltadas à promoção de práticas sustentáveis. O evento contará com brechós, sebo, produtos artesanais, cosméticos naturais, lanches vegetarianos e veganos, kombucha, cerveja artesanal, adubo orgânico e biofertilizante, além da exposição de trabalhos escolares com o tema “Cidades Lixo Zero”. Também terá música, customização de ecobags e sorteios de brindes ecológicos. Além disso, a feira será ponto de troca de figurinhas da Copa do Mundo 2022.

A organização pede que as pessoas levem suas cadeiras de praia, canecas e sacolas reutilizáveis, pois os feirantes não distribuirão sacolas nem copos plásticos descartáveis. Haverá venda e aluguel reembolsável de ecocopos para consumo das bebidas da feira. Os materiais recicláveis que serão coletados no drive são: tampas plásticas, óleo de cozinha usado, guarda-chuvas e sombrinhas, eletroeletrônicos estragados ou em desuso, lâmpadas, escovas e tubos de pasta de dente e esponjas de limpeza usadas. Também serão arrecadados alimentos não perecíveis, roupas e calçados que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.