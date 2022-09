“Pessoas acima do lucro” é o mote da mobilização que acontece em todo o mundo nesta sexta-feira, dia 23 de setembro, em mais uma Greve Global pelo Clima. Em Porto Alegre a atividade inicia com concentração na Esquina Democrática às 16h e segue, a partir das 17h, em caminhada pela ruas da Praia, Caldas Jr. e Riachuelo até a Usina do Gasômetro.

A iniciativa é articulada por jovens que reivindicam justiça climática por meio do financiamento às comunidades mais afetadas pela crise do clima. Este termo - justiça climática - faz referência ao impacto desigual das consequências da mudança climática, que atinge e é mais devastador principalmente entre a população de periferia e de baixa renda.

A greve integra o movimento internacional "Fridays for future", que no Rio Grande do Sul se organiza com o nome "Eco pelo clima".