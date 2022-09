No início do mês, em evento fechado para investidores em São Paulo, um representante da prefeitura de Porto Alegre apresentou a possível concessão para a iniciativa privada, por 30 anos, da gestão dos parques da Redenção e Marinha do Brasil, do trecho 3 da Orla do Guaíba e da Praia do Lami. Estudos estão sendo realizados pela Fundação Getúlio Vargas.