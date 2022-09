Bruna Suptitz

Quem pede refeição por tele-entrega já se deparou com essa dúvida: a embalagem é ou não é reciclável? Seja porque sobrou parte do alimento ou porque a embalagem está suja, tem quem ache que o destino é o lixo comum. Mas essa embalagem pode sim ser reciclada! Isso vale para papelão, plástico, isopor e alumínio. O que não pode é deixar as sobras de alimento: isso pode atrair animais como ratos e baratas, o que prejudica o processo de reciclagem e coloca em risco a saúde de quem trabalha com isso. A dica é retirar os excessos com um guardanapo ou lavar com água de reuso - a que foi usada para enxaguar a louça, por exemplo.