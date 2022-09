Bruna Suptitz

Com apoio das galerias, a Câmara de Porto Alegre aprovou na tarde desta quarta-feira (14) o projeto que altera a Lei nº 2.585/2019 e muda a regra para a transferência de potencial construtivo de imóveis listados como patrimônio histórico e cultural. Foram 21 votos favoráveis e 9 contrários para tirar as restrições construtivas em terrenos com imóveis de compatibilização. Com isso, passam a valer as regras previstas no Plano Diretor para o terreno.