A Aneel tomou a excelente iniciativa de propor preço com variação horária para o consumo de energia elétrica em residências, empresas e outras unidades atendidas na baixa tensão com consumo mensal superior a 500 kWh/mês. A implantação compulsória será gradual, em três etapas entre 2028 e 2031, começando pelos consumos acima de 1.800 kWh/mês (como referência, o consumo médio residencial é de 160 kWh/mês).

Atualmente, como sobra energia nas horas ensolaradas e falta no início da noite, a eletricidade não custa a mesma coisa em todas as horas do dia. Todavia, como os preços para a maioria dos consumidores na baixa tensão são constantes, não há sinal econômico para ajustar a demanda à oferta. Ou seja, o sistema opera ineficientemente. Pior: a cobrança convencional torna invisível o subsídio cruzado entre consumidores com diferentes perfis horários de consumo.

Essa distorção foi fortemente agravada em anos recentes pela explosão da GD (geração distribuída) ?os painéis solares conectados à rede de baixa tensão. O chamado "prosumidor" injeta energia na rede justamente no horário de sol abundante, quando o sistema já tem excesso de oferta, e retira eletricidade no início da noite, no momento mais caro e crítico para o atendimento.

Por isso, foi correta a decisão da Procuradoria-Geral da Aneel de adotar idêntico procedimento para todos os consumidores de uma mesma faixa de consumo, independentemente da eventual existência de GD. Por outro lado, as novas conexões de GD, de qualquer porte, passarão a ser faturadas compulsoriamente na tarifa horária. Muito justo!

A aplicação da tarifa horária poderá resultar em diminuição ou aumento da conta de luz, dependendo do comportamento do consumidor. Economizará quem conseguir deslocar o uso, por exemplo, da máquina de lavar, do chuveiro elétrico ou do carregador de veículo elétrico para o intervalo entre as 10h e as 16h. Por isso, qualquer consumidor poderá migrar voluntariamente para a tarifa horária, qualquer que seja o nível de consumo. Por outro lado, quem mantiver o alto consumo nos períodos caros poderá pagar mais.

A migração para o novo sistema de cobrança será antecedida por um aviso prévio de três meses na conta de luz. Para que a nova tarifa seja um sucesso, a informação será tão importante quanto o preço. Simuladores, comunicação transparente e acompanhamento claro das faturas devem integrar a implantação. Quem, apesar de toda a informação, tiver dificuldade para adaptar seus hábitos de consumo poderá acionar o mecanismo de opt-out para adiar por até dois anos a adesão à nova metodologia. Contudo, não haverá retorno à tarifa convencional atual, e sim a aplicação de uma "tarifa plana temporária", de 3% a 5% mais cara que a convencional, para refletir o custo que o consumo inflexível impõe ao sistema.

O mérito da Tarifa Hora Certa está em reconhecer que preços também são instrumentos de coordenação. Ao aproximar a cobrança do custo real de fornecimento em cada período, a proposta cria condições para que consumidores e prosumidores participem indiretamente da gestão do sistema elétrico. Em um setor que frequentemente recorre a subsídios e privilégios setoriais para esconder custos, é alentador ver uma iniciativa que aposta em eficiência, transparência e sinais econômicos corretos.